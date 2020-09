La canzone che Battisti dettò in sogno a Mogol e Mango rese immortale (Di venerdì 4 settembre 2020) Tra le canzoni scritte da Mogol ce n’è una che cela un segreto. Il compositore la ideò dopo la morte di Battisti, ma fu quella di Mango a consacrarla. “L’arcobaleno” è una canzone di Adriano Celentano, se non tra le più note, sicuramente molto conosciuta. Pochi tuttavia sanno che la sua storia è avvolta nel … L'articolo La canzone che Battisti dettò in sogno a Mogol e Mango rese immortale proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

NaliOfficial : Una pagina di diario che diventa canzone, una riflessione su me stessa e sul non porsi mai limiti, nemmeno nelle pi… - IlContiAndrea : Niccolò ha regalato in dono “Chissà da dove arriva una canzone” alla #Mannoia che a sua volta ha reso prezioso. Bra… - michele_bravi : “Bella d’estate” | Mika (with Michele Bravi) Fuori ovunque a mezzanotte. È un onore per me poter condividere insie… - hollandwifey_ : RT @bieber_isart: Oggi è il Justin Bieber day, nonostante la canzone non sia sua, nonostante non canti nel video. Volevo ricordarlo a tutti… - mirmirginalia : Raga, mia sorella mi ha chiamata koreaboo perché le ho detto di non cantare ad alta voce mentre ascolto Dynamite ch… -

Ultime Notizie dalla rete : canzone che Le canzoni più sopravvalutate dei Genesis R3M Foligno, a Palazzo Trinci arriva “Paiper in love” per “CorteConcerti”

FOLIGNO - Un altro appuntamento per la rassegna “CorteConcerti”, promossa dal Comune di Foligno, sabato 5 settembre nella corte di Palazzo Trinci, ore 21.30, “Paiper Family” presenta “Paiper in love”, ...

Sabato 5 settembre la giornata conclusiva di "Quiliano Natura Weekend"

Sabato 5 settembre 2020 nel centro storico di Quiliano la giornata conclusiva dell'evento “Quiliano Natura weekend”, un insieme di appuntamenti con la finalità di sviluppare la conoscenza delle risors ...

FOLIGNO - Un altro appuntamento per la rassegna “CorteConcerti”, promossa dal Comune di Foligno, sabato 5 settembre nella corte di Palazzo Trinci, ore 21.30, “Paiper Family” presenta “Paiper in love”, ...Sabato 5 settembre 2020 nel centro storico di Quiliano la giornata conclusiva dell'evento “Quiliano Natura weekend”, un insieme di appuntamenti con la finalità di sviluppare la conoscenza delle risors ...