Inter, si avvicina Darmian: i dettagli della trattativa (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Inter prosegue la campagna acquisti sulle fasce laterali. Vicina la fumata bianca per Darmian: i nerazzurri onoreranno l’accordo verbale con i ducali L’Inter è pronta a chiudere un altro colpo in entrata: si tratta di Matteo Darmian, terzino in forza al Parma. Non l’acquisto desiderato dai tifosi, ma sicuramente un gregario che potrà far comodo ad Antonio Conte. Suning ha intenzione di onorare l’accordo verbale con i ducali, raggiunto la scorsa sessione invernale di calciomercato. La base della trattativa è di 2.5 milioni di euro. Una cifra low cost che andrà a rimpinguare le casse del Parma. Dopo Hakimi e Kolarov, l’Inter piazza un altro tassello sulle fasce laterali, per non restare con la coperta corta ... Leggi su zon

