Inter, 14 anni fa scompariva Facchetti: il ricordo dei nerazzurri (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Inter ricorda il suo ex difensore e presidente, scomparso 14 anni fa Giacinto Facchetti, ex leggendario difensore e presidente dell’Inter, scompariva 14 anni fa all’età di 64 anni. E il club nerazzurro, nel giorno dell’anniversario della sua morte, ha voluto ricordarlo così. «C’è qualcosa che il tempo non può cancellare o sbiadire, sono gli insegnamenti, i valori e l’esempio di chi è riuscito a lasciare un segno, nella sua vita e in quella degli altri. È per questo motivo che il ricordo di Giacinto Facchetti è sempre vivo, è l’eleganza dei suoi movimenti, la classe dei suoi gol, la lealtà sportiva, ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | COMPLEANNO @ojuliocesar_12 oggi festeggia 41 anni: tanti auguri Acchiappasogni ?? - GoalItalia : Sette stagioni all'Inter ??? Eroe del Triplete nel 2010 ?????? Julio Cesar compie 41 anni ?? - SkySport : JULIO CESAR compie 41 anni. Auguri! ? «La parata più importante? Su Messi nella semifinale di Champions 2010. Ogni… - mauriziomeland2 : RT @7Robymar: Non si poteva togliere l'Inter da Facchetti. Non si può togliere Facchetti dall'Inter. Sono due espressioni della stessa fede… - ArMa1518 : Inter: Arturo, ti daremo 12 milioni in due anni. Vidal: vale, vale. Prometto entusiasmo e disponibilità ???? (Par… -