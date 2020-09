Il segreto reale sulla regina Elisabetta: “Mi preoccupai quando la vidi saltare giù dal letto più volte durante la notte…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Sua Maestà l’ossessivo compulsiva. Secondo quanto riportato su The Royal Governess, il libro di Wendy Holden nelle librerie del Regno Unito da pochi giorni, sbuca la testimonianza di un’istitutrice, tal Marion Crawford, che svela un segreto reale mica da ridere sulla regina Elisabetta. “Metteva in fila sia le matite quando studiava, che i piatti in sala da pranzo. Le chiesi perché lo facesse e mi rispose che così si sentiva al sicuro, ma non sono riuscita a capire di cosa avesse paura”. Capito? Elisabetta da piccina si sentiva più serena e tranquilla solo quando tutto attorno a lei era in ordine. Come darle torto? Beh, scontando il fatto che esiste una fila di cortigiani che in pochi istanti possono ... Leggi su ilfattoquotidiano

