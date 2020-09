Il pubblico di Castel di Sangro saluta Koulibaly con un’ovazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Kalidou Koulibaly è stato sostituito da Gattuso durante Napoli-Teramo e dal pubblico presente al Patini di Castel di Sangro si è levata un’ovazione e cori per salutarlo. Il senegalese è rimasto in campo per 88 minuti, poi il tecnico lo ha richiamato in panchina. In quel momento i tifosi presenti lo hanno salutato con numerosi applausi e un urlo dagli spalti: “Kalidou, Kalidou”. Il difensore senegalese con un piede sul mercato, accostato al Manchester City, si è recato verso la panchina dove ad attenderlo ha trovato l’allenatore, che gli ha dato il cinque di rito. L'articolo Il pubblico di Castel di Sangro saluta Koulibaly con un’ovazione ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il pubblico di Castel di Sangro saluta Koulibaly con un’ovazione Al momento della sostituzione da parte di Gattuso,… - ilbaku : @Bri_Fitz38 @ciapalchelghe Ma anche il Napoli sta facendo allenamenti e partitelle amichevoli nello stadio di Caste… - G1926B : @jo19N26 Sicuri che nn si possa avere pubblico già dalla prima al San Paolo? Con una grossa riduzione della capienz… - fiorediloto18 : RT @ItaliaItaly1: Castel Thun, mille anni per il principe-vescovo Dopo una lunga stagione di restauri #CastelThun, in provincia di Trento n… - BenJiDoGood : @luca_carioli @bepper875 @salpaladino Si fa. Purtroppo il fiume non era agibile causa assembramenti col pubblico. V… -

Ultime Notizie dalla rete : pubblico Castel Il pubblico di Castel di Sangro saluta Koulibaly con un'ovazione ilnapolista Parma apripista, ‘Tardini’ aperto a 1000 tifosi. E’ il primo stadio di Serie A aperto al pubblico

Nell’estate caldissima delle riaperture e ripartenze nella fase post emergenza della pandemia da coronavirus, da Parma arriva un primo segnale per il mondo del calcio mentre da giorni pressioni per un ...

Napoli in Abruzzo: De Laurentiis, esperienza 'sensational'

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA), 04 SET - "Sensational", è la definizione che il numero uno della società Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis ha coniato per descrivere la location di Castel di Sa ...

Nell’estate caldissima delle riaperture e ripartenze nella fase post emergenza della pandemia da coronavirus, da Parma arriva un primo segnale per il mondo del calcio mentre da giorni pressioni per un ...(ANSA) - CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA), 04 SET - "Sensational", è la definizione che il numero uno della società Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis ha coniato per descrivere la location di Castel di Sa ...