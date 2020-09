Fratelli d’Italia: la sindaca Raggi si accanisce sulla storica libreria Cicerone per favorire Apple (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Comune di Roma pratica ‘stalking’ amministrativo alla storica libreria Cicerone a favore di Apple? Sembrerebbe di sì. L’accusa è di Fratelli d’Italia che lancia l’allarme sfratto. E chiede alla sindaca Raggi di uscire allo scoperto. libreria Cicerone, Fratelli d’Italia lancia l’allarme chiusura “Nel mese di luglio la libreria ha subito numerose ispezioni da parte della polizia di Roma Capitale. In seguito alla richiesta di apertura di un megastore di Apple a Palazzo Marignoli”.Lo dichiarano in una nota congiunta Federico Mollicone e Andrea De Priamo. Rispettivamente capogruppo di FdI in commissione Cultura alla ... Leggi su secoloditalia

