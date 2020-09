Elisa Isoardi una sirenetta tra le onde a Fregene (Di venerdì 4 settembre 2020) Elisa Isoardi è in splendida forma sulla spiaggia di Fregene, ne approfitta della bella giornata di sole per concedersi un tuffo in mare e un po’ di tintarella tra un impegno e l’altro di lavoro. La Isoardi sorride e chatta al cellulare. Lei seguita dal suo assistente. Sfida l’onda e si tuffa superando a pieni voti la prova costume, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale “Chi”. Il costume intero nero che indossa mette in risalto il fisico tonico. Sui social è sempre attiva e positiva: “Sempre col sorriso” scrive in ogni post tra consigli di cucina, suggerimenti salutisti, selfie felici, viaggi e quotidianità. Leggi su people24.myblog

