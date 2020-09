De Luca: non ci sono le condizioni per aprire le scuole il 14 (Di venerdì 4 settembre 2020) "Ad oggi non ci sono le condizioni per poter riaprire le scuole in sicurezza il 14 settembre". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. "Sulla scuola c'è una distanza enorme tra le parole e la realtà concreta - ha spiegato il governatore - Ricordiamo che questo argomento è di competenza nazionale, la regione interviene solo per quanto riguarda il calendario e stiamo facendo molto di più rispetto ai nostri compiti istituzionali. Ad oggi la situazione non è tale per aprire il 14 settembre. All'inizio della prossima settimana prenderemo la decisione definitiva", ha ribadito De Luca riferendosi a quanto già trapelato ieri al termini di un tavolo di lavoro ... Leggi su ilfogliettone

“Dovremo soffrire ancora un po’ questo periodo di coronavirus, dobbiamo stringere i denti. Tutti voi dovete aiutarci rispettando le regole”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo D ...

2' di lettura 04/09/2020 - Prosegue il programma delle aperture domenicali per l’abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni sospese durante il lock-down. “Dopo le aperture dedicate ai preli ...

