Dall’Argentina: Cavani-Gremio accordo totale. E’ atteso per le firme (Di venerdì 4 settembre 2020) L’indiscrezione arriva direttamente dall’Argentina. Secondo la firma di Radio Continental, Sebastiano Srur, Edison Cavani avrebbe trovato l’accordo con il Gremio. Sfumata la trattativa con il Benfica, l’ex attaccante di Napoli e Psg, attualmente svincolato, sarebbe atteso lunedì per le firme. Nel maggio 2019, Cavani aveva rivelato a un canale televisivo argentino che gli sarebbe piaciuto giocare nel calcio sudamericano: “Mi piacerebbe vincere una Libertadores”, diceva l’uruguaiano. Un desiderio che presto, giurano dall’Argentina, potrebbe diventare realtà. Les regalo una bomba internacional: hace una hora se cerró el pase del uruguayo Cavani al Gremio de Brasil. El lunes a la tarde ... Leggi su alfredopedulla

