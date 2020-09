Controesodo, Coldiretti: 1 italiano su 5 in vacanza a Settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Quasi un italiano su cinque (18%) ha scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di Settembre particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax, la tranquillità e il contatto con la natura. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’ultimo weekend da bollino rosso per il Controesodo delle vacanze che segna il ritorno della maggioranza degli italiani al lavoro ma anche un interessante turnover. Con le partenze di Settembre salgono a 34 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2020 che fa registrare un calo del 13% rispetto allo scorso anno per effetto dell’emergenza Covid 19. La gran parte dei vacanzieri – precisa la Coldiretti ... Leggi su meteoweb.eu

Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria «devastazione», in cui si iniziano a contare oltre ai danni ...

Coldiretti: quasi un italiano su due rientra dalle vacanze con vino, olio e formaggi

Quasi un italiano su due (49%) rientra dalle vacanza con prodotti tipici come souvenir del territorio che si classificano come i preferiti nell’estate 2020, nonostante il taglio dei budget disponibili ...

Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria «devastazione», in cui si iniziano a contare oltre ai danni ...