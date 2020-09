Berlusconi ricoverato, Zangrillo: “Ho imposto riposo assoluto. L’umore non è dei migliori, neanche il mio” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Mi sono imposto nell’istituire un regime che comporti il riposo assoluto, è la terapia di cui lui più necessita e non è stato assolutamente facile convincerlo”. Lo ha detto il medico personale e primario del San Raffaele, Alberto Zangrillo, in conferenza stampa, a proposito delle condizioni di Silvio Berlusconi. “Come sempre l’uomo è pronto e intelligente, ne ha convenuto ed è contento della decisione presa. L’umore non è dei migliori, neanche il mio. È previsto – ha aggiunto – che ci sia qualche giorno di ricovero qua dentro anche perché esistono protocolli terapeutici”. E ancora: “I suoi 84 anni obbligano ad assoluta cautela” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

