Berlusconi ricoverato in ospedale: accertamenti sul Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale a Milano, al San Raffaele, per ulteriori accertamenti dopo che è risultato positivo al Covid. La notizia, arrivata lo scorso mercoledì, non aveva destato troppa preoccupazione, in quanto il leader di Forza Italia aveva dichiarato nella giornata di ieri di non avere alcun sintomo. Insieme a Silvio Berlusconi, contagiati anche i figli Luigi e Barbara, oltre all‘attuale fidanzata Marta Fascina. Silvio Berlusconi, come sta: ieri non aveva sintomi, oggi in ospedale Al momento non è chiaro se Silvio Berlusconi sia ricoverato in ospedale per semplici accertamenti (come dichiarato) o se le sue condizioni di salute sono ... Leggi su italiasera

Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Corriere : Covid, Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele - Beatric46693389 : #Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Bisogna decidere se è #uveite o #prostatite #COVID19italia #Coviddi #coronavirus - MascioliPaola : RT @Tommasolabate: +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ -