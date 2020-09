Berlusconi ricoverato a Milano (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo la comparsa di alcuni sintomi Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al Covid-19. Il quadro clinico, secondo quanto si apprende, non desta preoccupazioni.Oltre al leader di Forza Italia, com’è noto, al Covid-19 sono risultati positivi i figli Luigi e Barbara, i nipoti, ma anche l’attuale compagna, la deputata Marta Fascina, e un uomo della scorta. Nei giorni scorsi Berlusconi si è collegato telefonicamente ad un evento elettorale in Liguria: “Non ho più la febbre né dolori”, ha spiegato, smentendo le prime incontrollate voci secondo le quali sarebbe stato asintomatico. Leggi su huffingtonpost

