“Asintomatici non sono contagiosi”, l’OMS fa chiarezza (Di venerdì 4 settembre 2020) “Asintomatici non sono contagiosi”, l’OMS fa chiarezza. Maria Van Kerkhove, funzionario a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità, ieri aveva definito “molto raro” il contagio da parte di chi non ha sintomi. Oggi è tornata sulla questione parlando di un “fraintendimento”. “Posso dire che è un malinteso affermare che a livello globale siano rari i contagi di Covid-19 da soggetti asintomatici”. Lo ha precisato Maria Van Kerkhove a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) le cui affermazioni – male interpretate – ieri avevano fatto il giro del mondo. La funzionario aveva dichiarato, o almeno questo era stato compreso dalle sue parole, che la “trasmissione del Covid-19 da persone ... Leggi su limemagazine.eu

