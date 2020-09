Anche la regina punta sul cinema: la tenuta di Sandringham diventa un drive-in per riempire le casse reali (Di venerdì 4 settembre 2020) Pochi giorni dopo l’annuncio di un contratto milionario tra Harry e Meghan e Netflix, la famiglia reale ha convertito la tenuta di Sandringham in un cinema drive-in. La residenza di campagna della famiglia Windsor è stata adattata per trasmettere film all’aperto la sera e mantenere le norme sul distanziamento sociale previste dal governo. Questa mossa nasce innanzitutto da un’esigenza economica. Le casse della famiglia reale hanno risentito enormemente dell’emergenza Covid, che ha comportato un calo nel numero di turisti in visita nelle tenute dei Windsor. Secondo le stime la monarchia ha perso circa 18 milioni di sterline a causa delle chiusure estive. Windsor Castle ha accolto turisti solamente nel mese di agosto mentre l’apertura estiva di Buckingham Palace, che ... Leggi su huffingtonpost

Tantissimi auguri alla nostra regina preferita: Beyoncé!

L’artista che sembra non invecchiare mai compie 39 anni! Il 4 settembre del 1981 è nata una delle star diventate tra le più influenti del mondo: Beyoncé Knowles compie 39 anni. Queen Bey, la regina de ...

