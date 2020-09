“Votate due volte”: Trump invita gli elettori del Nord Carolina a commettere un reato (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli elettori della Carolina del Nord dovrebbero votare due volte nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre negli Stati Uniti: una per posta e una di persona. È quanto ha suggerito oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per essere sicuri che si tenga conto del loro voto. Per galvanizzare la sua base elettorale, il Tycoon agita da diverse settimane, senza prove tangibili a sostegno, lo spettro delle frodi legate al voto per corrispondenza che quest’anno occuperà un posto più importante a causa del Coronavirus. Eppure la pratica non è nuova negli Stati Uniti: quasi un elettore su quattro ha votato per posta nel 2016. “Lasciate che le persone votino per posta e di persona – ha detto in un’intervista al canale Wect-Tv locale del Nord ... Leggi su tpi

ilfoglio_it : [VIDEO] L'invito (illegale) di Trump ai suoi elettori: 'Votate due volte, via email e di persona. Se il sistema è b… - Ristru2 : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] L'invito (illegale) di Trump ai suoi elettori: 'Votate due volte, via email e di persona. Se il sistema è buono co… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] L'invito (illegale) di Trump ai suoi elettori: 'Votate due volte, via email e di persona. Se il sistema è buono co… - elios_skia : RT @Miti_Vigliero: #ossignur Trump agli elettori, 'sfidate il sistema, votate due volte' - Ultima Ora - ANSA - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: #ossignur Trump agli elettori, 'sfidate il sistema, votate due volte' - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : “Votate due Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera