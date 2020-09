Siracusa, sui social gli spot per pubblicizzare la loro piazza di spaccio: “L’onore è tutto”. 27 arresti (Di giovedì 3 settembre 2020) Filmati, con finalità promozionale, per promuovere la propria attività di spaccio di droga. La squadra mobile e i carabinieri di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Catania che ha portato all’arresto di 27 persone, di cui 25 condotte in carcere e due ai domiciliari, per associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti ed estorsione, dopo una indagine della dda etnea. L’inchiesta, denominata “Demetra”, ha scoperto l’attività di spaccio di due gruppi criminali dal 2016 al 2019 che avrebbero gestito due piazze: il gruppo della via Italia che opera nella città di Siracusa, come già emersa nell’ambito dell’operazione “Itaca” del 2012; e il gruppo della via Immordini, anch’esso dedito al traffico ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : #3settembre operazione Demetra #Squadramobile e @_Carabinieri_ Siracusa arrestano appartenenti a due gruppi di spac… - nonowtf_ : RT @AnsaSicilia: Video sui social per vendere droga, 27 arresti a Siracusa. Scoperti due gruppi di trafficanti che facevano anche estorsion… - rep_palermo : Siracusa, video-spot sui social per vendere la droga: 27 arresti [aggiornamento delle 09:08] - AnsaSicilia : Video sui social per vendere droga, 27 arresti a Siracusa. Scoperti due gruppi di trafficanti che facevano anche es… - RobRe62 : RT @poliziadistato: #3settembre operazione Demetra #Squadramobile e @_Carabinieri_ Siracusa arrestano appartenenti a due gruppi di spacciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa sui Siracusa, sui social gli spot per pubblicizzare la loro piazza di spaccio: “L’onore è… Il Fatto Quotidiano Siracusa, video-spot sui social per vendere la droga: 27 arresti

09:11Siracusa, video-spot sui social per vendere la droga: 27 arresti 09:11Allarme per il nuovo identikit dei positivi: under 30 e asintomatici 09:07San Giuseppe Jato, trovati quasi 50 chili di pasta ...

Allarme per il nuovo identikit dei positivi: under 30 e asintomatici

09:11Siracusa, video-spot sui social per vendere la droga: 27 arresti 09:11Allarme per il nuovo identikit dei positivi: under 30 e asintomatici 09:07San Giuseppe Jato, trovati quasi 50 chili di pasta ...

09:11Siracusa, video-spot sui social per vendere la droga: 27 arresti 09:11Allarme per il nuovo identikit dei positivi: under 30 e asintomatici 09:07San Giuseppe Jato, trovati quasi 50 chili di pasta ...09:11Siracusa, video-spot sui social per vendere la droga: 27 arresti 09:11Allarme per il nuovo identikit dei positivi: under 30 e asintomatici 09:07San Giuseppe Jato, trovati quasi 50 chili di pasta ...