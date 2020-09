Scoperta horror: 5 bambini trovati morti in casa. È stata la mamma di 27 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Potrebbero essere stati uccisi dalla madre 27enne i cinque bambini ritrovati senza vita in una casa privata all’interno di un blocco di appartamenti di Solingen, nella Germania occidentale. Lo hanno riferito fonti della sicurezza tedesche alla Dpa, senza fornire per ora dettagli sulle cause del decesso. Secondo le stesse fonti, la donna si sarebbe poi gettata sui binari nella stazione della vicina Duesseldorf, rimanendo ferita in modo grave. Secondo la Bild, la nonna avrebbe chiamato la polizia per dire che la figlia aveva ucciso i suoi cinque figli, di uno, due, tre, sei e otto anni. Un sesto figlio, di 11 anni, era a casa con la nonna ed è sopravvissuto alla strage.



Allo stesso quotidiano, un portavoce della polizia, Stefan Weiand, ha precisato di “non poter ... Leggi su caffeinamagazine

