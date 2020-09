“Oscena”. Giulia De Lellis inondata di critiche per il ‘nuovo’ look . L’influencer è ‘distrutta’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Una delle protagoniste del Festival di Venezia di ieri è stata Giulia De Lellis, che si è fatta vedere in tutta la sua bellezza. Sono ormai diversi anni che prende parte alla famosissima manifestazione cinematografica, ma questa volta non sono state solo rose e fiori. Infatti, se da un lato c’è chi ha apprezzato la sua sfilata, dall’altro sono arrivati commenti di critica a causa soprattutto dell’outfit scelto. Nella città veneta si è presentata con i suoi fidati collaboratori e nessun altro al suo fianco. Dunque, al momento pare proprio che sia single visto che sarebbe nuovamente finita la relazione sentimentale con Andrea Damante. Nella passata edizione della kermesse veneziana, con l’influencer c’era invece Andrea Iannone. Ma tornando all’argomento di attualità, ciò ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Oscena” Giulia