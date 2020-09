“Mussolini e la filosofia”. Così Scianca lancia uno spunto per capire (meglio) il Duce (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – Cosa hanno in comune Nietzsche, Marx, Sorel, Croce, Gentile, Schmitt e, ancora, Evola, Pareto, Oriani, Platone? Oltre che essere grandi pensatori, filosofi, uomini di grandissima levatura, hanno tutti contribuito, talvolta a loro insaputa, a forgiare il pensiero e l’azione di Benito Mussolini. A colmare il vuoto di uno studio sistematico su come il figlio del fabbro di Predappio sia arrivato a coagulare idee, filosofie, visioni del mondo almeno apparentemente distanti, ci ha pensato il direttore del Primato Nazionale nonché penna de La Verità, Adriano Scianca con il suo “Mussolini e la filosofia”, edito da Altaforte che, per la prima volta, si spinge sul terreno della Storia. Quella Storia per la quale in modo del tutto arbitrario, per non dire incivile, la claque a comando dei sacerdoti del politicamente corretto ha ... Leggi su ilprimatonazionale

