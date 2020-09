Immigrazione, Cdm approva decreto Lampedusa (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha appena licenziato il decreto Lampedusa. A quanto si apprende durante il Cdm appena conclusosi a Palazzo Chigi, è stato dato l'ok al provvedimento di aiuti nei confronti dell'isola. Un decreto annunciato nel corso della giornata di ieri da Giuseppe Conte a margine dell'incontro con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il sindaco Lampedusano Totò Martello. Il dl Lampedusa prevede al suo interno agevolazioni fiscali e misure a sostegno degli operatori economici. Nel corso della seduta il governo ha anche approvato una serie di norme sui trasporti e sulla scuola. (ITALPRESS). Leggi su iltempo

