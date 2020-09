Il tassista accusato di stupro e il messaggio su Whatsapp alla cliente: 'E' stato bello' (Di giovedì 3 settembre 2020) Un tassista di 46 anni è stato posto agli arresti domiciliare in seguito a un'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della procura. Il provvedimento ... Leggi su today

La prima volta, tre anni fa, ha rimediato solo una denuncia. La vittima, una turista americana di 20 anni, che avrebbe dovuto riportare in albergo un po’ brilla da una nottata di movida non lontano da ...È stato sottoposto agli arresti domiciliari nonostante la grave accusa di violenza sessuale un tassista di 46 anni, regolarmente in servizio per una cooperativa e definito dagli inquirenti «un ...