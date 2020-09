Il debito buono è un’opportunità (Di giovedì 3 settembre 2020) Le stime dell’Autorità di controllo sui conti pubblici (Upb), divulgate dal governo con il Documento di economia e finanza, ci dicono che abbiamo scavalcato i 2.500 miliardi di euro di debito. Ci troviamo, cioè, con 25 punti in più di debito pari a 450 miliardi, dovuti per metà alla caduta del Pil procurata dal lockdown, pari a oltre l’8%, e per l’altra metà dai provvedimenti adottati dal governo per contrastare la recessione per complessivi 100 miliardi, pari al 6,2% del Pil. Il rapporto debito/Pil è così salito a circa il 160% del Pil e il rapporto deficit/Pil a quasi il 13%, assai lontano dal 3% stabilito a Maastricht. Tra settembre e dicembre sarà necessario il ricorso al mercato per collocare 150 miliardi di Bot e Btp e ciò non dovrebbe comportare ... Leggi su ecodibergamo

