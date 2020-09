Harry e Meghan diventano produttori per Netflix (Di giovedì 3 settembre 2020) Harry e Meghan “assunti” da Netflix: la coppia ha firmato un contratto per la produzione di documentari, serie Tv e cartoni per bambini Harry e Meghan entrano a far parte della famiglia di Netflix. La coppia, ormai stabile a Los Angeles, ha firmato un contratto con l’azienda e comincerà a lavorare da subito. Il ruolo? Quello di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

