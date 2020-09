Haifaa al Mansour racconta una scena di La candidata ideale (Di giovedì 3 settembre 2020) “In questa scena vediamo una festa di matrimonio per sole donne in Arabia Saudita. È un momento di grande gioia e divertimento, ma appena entra lo sposo le donne devono coprirsi”, spiega la regista saudita. Leggi Leggi su internazionale

“In questa scena vediamo una festa di matrimonio per sole donne in Arabia Saudita, dove la società è molto segregata,”, dice nel video Haifaa al Mansour, regista di La candidata ideale. “È un momento ...La candidata ideale (The Perfect Candidate) segna il ritorno di Haifaa Al-Mansour: il film è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia 2019. Tra i protagonisti del concorso principale del F ...