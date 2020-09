Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? L’indiscrezione sulle star di Ballando con le Stelle (Di giovedì 3 settembre 2020) Alla sua seconda avventura a Ballando Con le Stelle, Elisa Isoardi ha subito ritrovato la vecchia conoscenza Raimondo Todaro. I due si erano incontrati la prima volta in occasione della comparsata della conduttrice, ai tempi come Ballerina per una Notte; quella sera, l’allora star di La Prova del Cuoco partecipò come ospite d’onore, gettando le basi per un ritorno in grande stile alla corte di Milly Carlucci. Ora il momento del ritorno è arrivato, e nell’edizione in partenza la presentatrice sarà concorrente. E il maestro per tutta la durata della sua partecipazione sarà proprio Todaro. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro avevano già ... Leggi su velvetgossip

