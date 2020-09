Dwayne Johnson: 'Io e la mia famiglia siamo guariti dal coronavirus' (Di giovedì 3 settembre 2020) Dwayne 'The Rock' Johnson, la moglie e le due figlie minori hanno sconfitto il coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato su Instagram. 'Io e la mia famiglia siamo risultati ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Italia : Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social - Corriere : «The Rock», la moglie e le due figlie positivi al coronavirus - ilcirotano : Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social - - cinefilosit : Dwayne Johnson e la sua famiglia hanno avuto il Coronavirus #ILoveCinefilos - zazoomblog : Dwayne Johnson «The Rock» tutta la famiglia positiva al coronavirus: «La battaglia più dura» - #Dwayne #Johnson… -