Dema, i lavoratori organizzano un presidio di protesta al consiglio regionale (Di giovedì 3 settembre 2020) Un presidio sotto la sede del consiglio regionale della Campania per sollecitare i gruppi consiliari regionali a chiedere in tempi brevi un incontro al ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Dema, azienda del settore aeronautico, specializzata nella progettazione, industrializzazione e produzione di componenti strutturali complessi in materiale metallico e composito, assemblaggi per aerei civili e militari, a rischio licenziamento. Ad annunciarlo sono le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici Fim Fiom e Uilm. “In Campania – precisano le tre sigle di categoria – a perdere il posto di lavoro saranno in 400 se non dal Governo non arriveranno risposte concrete sui due piani industriali presentati nel 2017 e nel 2019 oltreché sul piano di ristrutturazione del debito, che ha fatto ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Dema lavoratori Dema, i lavoratori organizzano un presidio di protesta al consiglio regionale Il Denaro Dema, i lavoratori organizzano un presidio di protesta al consiglio regionale

Realizzare in un apposito stabilimento in Campania motori ad alte prestazioni elettrificati e anche full-electric per supercar. E’ anche questa la mission della ...

Cristiano Malgioglio al “Grande Fratello Vip”: «Non so niente di niente»

Cristiano Malgioglio ha smentito via social la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Negli ultimi giorni è stato pubblicato su Gossip News Italia un rumor che suggerisce l'ingresso del parolier ...

Realizzare in un apposito stabilimento in Campania motori ad alte prestazioni elettrificati e anche full-electric per supercar. E’ anche questa la mission della ...Cristiano Malgioglio ha smentito via social la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Negli ultimi giorni è stato pubblicato su Gossip News Italia un rumor che suggerisce l'ingresso del parolier ...