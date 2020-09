De Laurentiis attacca le società neopromosse: “Se non hai i soldi, in siere A non venirci proprio!” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attacca Gravina e le società neopromosse Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di una lunga … L'articolo De Laurentiis attacca le società neopromosse: “Se non hai i soldi, in siere A non venirci proprio!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: De Laurentiis attacca ancora l'Uefa: «State spremendo il calcio e i tifosi» - Fabrisiri : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis attacca: «E’ un campionato falsato» - __IKO_ : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis attacca: «E’ un campionato falsato» - mattinodinapoli : De Laurentiis attacca ancora l'Uefa: «State spremendo il calcio e i tifosi» - PinoSa54 : ????.... qualche chiarimento da parte della Radio Ufficiale.... ??!! ???? Spero giunga qualche nota xkè lavorare da sep… -