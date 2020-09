Autostrade, ok di Atlantia alla scissione di una quota fino all’88%. In alternativa resta l’ipotesi di vendita all’asta. Si tratta con Cdp sul prezzo (Di giovedì 3 settembre 2020) Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha deliberato la scissione di una quota fino all’88% del capitale di Autostrade per l’Italia, cioè l’intera partecipazione in pancia alla holding, che sarà trasferita in una nuova società battezzata Autostrade Concessioni e Costruzioni. La costituzione della società “è funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e successiva quotazione in Borsa“. E prima tappa per l’uscita dei Benetton dalla concessionaria, prevista dall’accordo raggiunto con il governo il 14 luglio, e l’ingresso di Cassa depositi e prestiti. Ma, avverte il comunicato del gruppo, l’ipotesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : ATLANTIA Oggi cda su Autostrade. Ma sul prezzo non c’è accordo @cdifoggia #FattoQuotidiano #edicola #3settembre - nordesteconomia : RT @PCagnan: Accordo Atlantia-Cdp su Autostrade, attesa la decisione del board. Gualtieri ottimista - infoiteconomia : Autostrade, accordo vicino. Giovedì Cda straordinario di Atlantia - AgenziaOpinione : Atlantia * ECONOMIA: « COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA “AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI SPA”, FUNZIONA… - 8020Tizio : RT @LaVeritaWeb: Oggi il cda vara lo scorporo di Autostrade due anni dopo il crollo del Morandi. La società, valutata 11 miliardi, vola in… -