Anche i figli di Berlusconi, Barbara e Luigi, sono positivi al coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Due figli di Silvio Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Barbara — che ha 36 anni, e fa parte del Consiglio di amministrazione di Fininvest — ha avvertito sintomi che sono durati un paio di giorni.Luigi, terzogenito di Veronica Lario e di Silvio, ha 31 anni e sposerà a breve la fidanzata, Federica Fumagalli. Estremamente riservato, Luigi è a capo della cassa di famiglia — la Holding Italiana Quattordicesima che custodisce il patrimonio dei tre fratelli (Barbara, Eleonora e, appunto, Luigi).Silvio Berlusconi, 83 anni, leader di Forza Italia, ha annunciato mercoledì 2 ... Leggi su huffingtonpost

Adnkronos : #Berlusconi, positivi anche i figli Luigi e Barbara - #covid - Agenzia_Ansa : #Berlusconi: positivi al #Covid anche i figli Luigi e Barbara. Lei ha avvertito sintomi che sono durati un paio di… - La7tv : #inonda +++Ultim'ora - Dopo l'annuncio della positività al #Covid di Silvio Berlusconi arriva l'ufficialità della p… - LSilente : @MoriMrc Bene, allora anche i Beatles, i Pink Floyd, il chierichetto Jim Morrison, ecc. Senza considerare quel masc… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Silvio #Berlusconi e i figli Luigi e Barbara positivi al #Covid. Lei ha anche avvertito sintomi che sono durati un paio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche figli

US Open: Djokovic, vittoria con dedica alla figlia: “Buon compleanno Tara!” 3 Settembre 2020 US Open: tutti i risultati del singolare maschile 3 Settembre 2020 US Open: Djokovic cede un set e poi ...Manca poco alla data del parto per Giorgia Palmas ma c’è anche la sua Sofia che oggi è tornata a scuola, non è più così piccola ed emoziona la sua mamma. Una foto tenerissima e la dolce Sofia inizia i ...