Alam, 21 anni, con una grave malformazione al viso. Parte su Fb una gara di solidarietà che gli darà una nuova vita e che ci ricorda chi siamo (Di giovedì 3 settembre 2020) C’è una scena di The Elephant Man, film che quest’anno ha compiuto 40 anni, tra le più strazianti del cinema. Forse la più cruda di tutta la pellicola di David Lynch. Quella in cui John Merrick inseguito alla stazione da un gruppo di bambini prima e di adulti poi si rifugia nell’angolo di un bagno per gridare: «Non sono un animale, sono un essere umano». Una voce lancinante, quella poca che gli è rimasta usata perché le persone vadano al di là della sua malformazione e riconoscano ciò che si nasconde dietro. Merrick, uomo istruito, viene deriso, condannato a una vita da fenomeno da baraccone finché non incontra un uomo, un chirurgo, disposto a ... Leggi su open.online

