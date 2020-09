Ufficiale: Foggia, Capuano è il nuovo allenatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Foggia, che aspetta il verdetto per i ripescaggi in Serie C, attraverso una nota Ufficiale ha reso noto che Eziolino Capuano è il nuovo allenatore dei rossoneri. Questa la nota Ufficiale: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Ezio Capuano.” Foto: sito Ufficiale Foggia L'articolo Ufficiale: Foggia, Capuano è il nuovo allenatore proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il Foggia ha ufficialmente un nuovo allenatore: si tratta, come ormai è noto da qualche giorno, di Eziolino Capuano, che nella giornata di ieri ha rescisso l’accordo che lo legava all’Avellino. Capuan ...

Felleca “Foggia in serie C? La salvezza obiettivo minimo”

Foggia, 01 settembre 2020. “Siamo già in C, ci hanno già comunicato ufficialmente la vittoria del campionato. Hanno tolto il titolo al Bitonto e ora siamo la nona promossa dalla D per regolamento. Ade ...

