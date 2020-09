Twitch banna un suo dipendente: Hassan Bokhari accusato di “cattiva condotta sessuale” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Twitch ha bannato Hassan Bokhari, Account Director e Strategic Partnerships della piattaforma, dopo le accuse di “cattiva condotta sessuale” da parte di alcuni streamer. Bokhari, noto sulla piattaforma semplicemente come “Hassan”, è uno dei membri più noti dello staff di Twitch, molto famoso nella community. I ban di Twitch non sono affatto rari, ma di certo una decisione così drastica nei confronti di uno dei suoi dipendenti non è un’azione che si vede fare tutti i giorni dalla piattaforma di streaming. Twitch non ha reso noti i motivi che hanno portato al ban di Hassan (e non è detto che lo faccia in futuro), ufficializzato nella ... Leggi su esports247

