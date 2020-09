Tommasetti (Lega): “Solo chiacchiere di De Luca sui rifiuti a Battipaglia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – “Sui rifiuti il governo regionale della Campania ha fallito e i cittadini se ne ricorderanno”. E’ il commento di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega in Campania alle prossime regionali nella circoscrizione di Salerno, alle affermazioni del presidente De Luca in visita a Battipaglia. “Il governatore ha dichiarato che la situazione migliorerà, ma la popolazione della Piana del Sele non si fida più delle promesse. In cinque anni nessuna risposta è stata data alle richieste di aiuto della gente, soffocata dai miasmi e costretta a convivere con i roghi dolosi nella zona industriale». Infine l’impegno: «La Piana non merita altre mortificazioni e non può essere trattata come un grande centro ... Leggi su anteprima24

Luigiantonio80 : RT @a_tommasetti: ?? 20 e 21 settembre 2020 ?? Elezione Regione Campania ?? Vota Lega ??? Scrivi TOMMASETTI - PonytaEle : RT @a_tommasetti: ?? 20 e 21 settembre 2020 ?? Elezione Regione Campania ?? Vota Lega ??? Scrivi TOMMASETTI - a_tommasetti : ?? 20 e 21 settembre 2020 ?? Elezione Regione Campania ?? Vota Lega ??? Scrivi TOMMASETTI - Giusepp85356646 : @BiancoliRosella @a_tommasetti De Luca darà mazzette, la lega oltre a elargire bonifici, ruba. 49 milioni di euro r… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommasetti Lega Elezioni Regionali in Campania: l’ex rettore Aurelio Tommasetti capolista della Lega – Salvini Premier L'Occhio di Salerno Salvini nel feudo di De Luca, tappa al Covid Center: "Soldi buttati dei contribuenti"

"Incredibile come siano stati buttati milioni di euro ed è incredibile l'arroganza di chi ritiene che un ospedale pubblico siano casa loro perchè il direttore generale ci ha detto non entrate. Suolo p ...

Aurelio Tommasetti apre ad Agropoli la campagna elettorale per le regionali

“Inizio la campagna elettorale da Agropoli perché questa città ha dato un grande contributo alla Lega alle ultime elezioni europee”. Così ha esordito Aurelio Tommasetti, candidato al consiglio regiona ...

"Incredibile come siano stati buttati milioni di euro ed è incredibile l'arroganza di chi ritiene che un ospedale pubblico siano casa loro perchè il direttore generale ci ha detto non entrate. Suolo p ...“Inizio la campagna elettorale da Agropoli perché questa città ha dato un grande contributo alla Lega alle ultime elezioni europee”. Così ha esordito Aurelio Tommasetti, candidato al consiglio regiona ...