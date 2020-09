Susanna Aversani punta da una vespa, muore pochi secondi dopo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Susanna Aversani è stata punta da una vespa e pochissimi istanti dopo si è accasciata al suolo, morta. Una storia davvero molto particolare e difficile. Basta poco, pochissimo per stroncare una vita. Certe volte solo una piccola puntura di un insetto. E non parliamo di qualche specie pericolosa e mortifera di zanzare della malaria o … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ROMA on line

E’ morta dopo tre giorni di agonia, Susanna Avesani Pinto, una delle voci italiane più influenti nel campo della moda, uccisa da una puntura di vespa. Per un singolare scherzo del destino Susanna Aves ...Susanna Avesani Pinto, pioniera dei buyer di moda nel mondo, è morta a 66 anni per la puntura di una vespa mentre era in piscina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna avrebbe fat ...