Sebastian Vettel acquista la Williams FW14B di Nigel Mansell (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nonostante stia vivendo una stagione disastrosa a causa di una macchina scarsamente competitiva, Sebastian Vettel non dimentica la sua passione per le monoposto di F1. A tal proposito il pilota tedesco ha deciso di farsi un regalo acquistando la Williams FW14B con la quale Nigel Mansell vinse il titolo mondiale nel 1992, quando il “leone” britannico e il suo compagno di squadra Patrese vinsero 10 gare su 16, conquistando 15 pole position su 16. Williams venduta ad un fondo americano Sebastian Vettel lascia la Ferrari La Williams in questione, progettato da Patrick Head ed Adrian Nui, è denominata Red Five, per via del numero 5 rosso sul musetto, guarda caso lo stesso ... Leggi su sport.periodicodaily

