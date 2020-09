Quando torna in TV Deejay Chiama Italia? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lunedì alle 10:00 è tornato il programma con Linus e Nicola Savino “Deejay Chiama Italia”, che è ancora in modalità “Deejay Chiama Estate”. Il duo è come sempre supportato da Alex Farolfi, Matteo Curti, Sara Foresti, Chiara Karse ed Alessandra Patitucci. La prima notizia riguarda il ritorno in TV su Deejay TV – Canale 69 del digitale terrestre, ma anche su Youtube e sul sito della radio. Di solito ciò avverrebbe dalla prima settimana di ottobre, ma stavolta si comincia già da lunedì prossimo, 7 settembre. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv

Ultime Notizie dalla rete : Quando torna Atalanta, quando torna Ilicic? L'annuncio di Gasperini Fantacalcio ® Freedom – Oltre il Confine 2020 2021: Roberto Giacobbo torna su Italia 1 con tante novità

Tutto pronto per la nuovissima edizione “Freedom – Oltre il Confine“, il programma di avventura, scoperta e indagine condotto da Roberto Giacobbo. Tante nuove puntate che coinvolgeranno il telespettat ...

Trasporti, raggiunto un accordo Dalla capienza alle mascherine - Le info

Trovato l’accordo sul trasporto pubblico locale nella Conferenza Unificata: a quanto si apprende da fonti ministeriali l’intesa riguarda una capienza massima dell’80% che può arrivare al 100% per dist ...

