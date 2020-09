Pil, Gualtieri “Nel terzo trimestre segnali di forte rimbalzo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Quel -8% di Pil è stato stimato prima che si sapesse quanto sarebbe durato il lockdown, che è durato più del previsto. Sarà sicuramente peggio del -8% ma non così tanto. Stimiamo una ripresa in corso nel terzo trimestre, ci sono segnali di un forte rimbalzo del Pil”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ad Agorà Estate su Rai3, definendo “positivi” i dati Istat sugli occupati. Il titolare del Tesoro ha poi parlato della riforma fiscale che si baserà su due pilastri: “Proseguire sulla strada del taglio del cuneo fiscale, ridurre l'Irpef sul lavoro per aumentare gli stipendi, e secondo sostenere la grande innovazione dell'assegno unico. Gentiloni ha ragione – ha proseguito ... Leggi su iltempo

