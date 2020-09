Piemonte, la Lega dichiara guerra ai lupi: “Necessario l’abbattimento, sono fuori controllo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vco, 2 set – lupi e uomo. Una convivenza sempre più difficile in Piemonte – ma non solo – dove la Lega ha proposto di passare a misure drastiche di contenimento. «Le politiche di convivenza fin qui adottate non bastano. Dobbiamo passare a piani di abbattimento selettivo dei lupi, come richiesto a più riprese dagli allevatori e come già avviene nelle valli francesi». Così dichiara Alberto Preioni, presidente della Lega nel Consiglio regionale del Piemonte, nel commentare la recente escalation di aggressioni sulle montagne della Val d’Ossola, in località Toceno: lì i lupi hanno sbranato alcune pecore e ferito gravemente una vitella, poi salvata dal veterinario grazie al ... Leggi su ilprimatonazionale

