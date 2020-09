Perché a scuola si dovranno indossare solo mascherine chirurgiche (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per i bambini della scuola primaria non ci sarà nessun obbligo di indossare la mascherina in classe (ma solo se si è fermi al banco e a un metro di distanza da un compagno), mentre per le scuole secondarie questa regola varrà solamente in contesti di bassa circolazione virale. Ma nel documento su cui sta ancora lavorando il Comitato Tecnico-scientifico dopo l’accordo con le Regioni nei giorni scorsi, si parla anche di quale dispositivo sia da utilizzare: le mascherine a scuola devono essere quelle chirurgiche e non quelle di stoffa (o di comunità) LEGGI ANCHE > Cosa sono le mascherine trasparenti che i docenti potranno indossare al rientro a scuola Il motivi sono semplici e molteplici. ... Leggi su giornalettismo

