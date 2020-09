Pensione, disorientare per dividere i lavoratori (Di mercoledì 2 settembre 2020) Inviato da M.O. – Buongiorno, gradirei riportare, esprimere, alcune voci di popolo da me ascoltate tempo fa: “figuriamoci se io devo oggi lavorare per pagare le pensioni a chi è già pensionato”, “Io voglio versare per me e non per gli altri”. Per fortuna non tutti spero, la penseranno allo stesso modo! Ancora oggi stiamo piangendo i defunti delle due guerre, abbiamo permesso di stravolgere il posto di lavoro agli italiani con i fatti riportati tutti i giorni sui quotidiani, ora, vorrei capire, come un giovane si può costruire un futuro, una famiglia andando a lavorare a trent’anni e come potrà maturare una base minima pensionistica. Probabilmente verserà contributi per un periodo di tempo che non basterà e andrà tutto a caval donato! Personalmente, ma spero di sbagliarmi, per me e per ... Leggi su pensioniefisco

