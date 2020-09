Pau Donès, in un documentario le sue ultime parole: 'Non ho paura di morire' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Presto presentato al festival di Malaga, per poi uscire nei cinema spagnoli a ottobre, un nuovo documentario - dal titolo " Eso que t me das " - racconta la vita di Pau Don s , leader degli Jarabe de ... Leggi su gazzettadelsud

Pau Donès Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pau Donès