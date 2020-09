Neymar positivo al coronavirus: l’indiscrezione dell’Equipe (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Tre giocatori del Paris Saint-Germain vengono confermati positivi al test Sars CoV2 e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato. Tutti i giocatori e lo staff continueranno a testare per i prossimi giorni”. Così il Psg, con un comunicato sul sito, ha annunciato la presenza di tre positivi al coronavirus all’interno della rosa. La squadra parigina era stata finora, in Francia, una delle poche a non registrare casi di Covid. Le vacanze successive alla finale di Champions League hanno però portato al riscontro dell’infezione. Tra i giocatori positivi, secondo quanto riportato dall’Equipe, ci sarebbe anche Neymar, stella della squadra. Gli altri sarebbero Paredes e Di Maria. L'articolo Neymar positivo al coronavirus: l’indiscrezione dell’Equipe ... Leggi su italiasera

Corriere : Psg, anche Neymar positivo (dopo Di Maria e Paredes) - rtl1025 : ?? Oltre a #DiMaria e #Paredes, un terzo giocatore del Paris Saint-Germain sarebbe positivo al #Coronavirus. Secondo… - ema_granelli : RT @unfair_play: Neymar risulta positivo al tampone. Ma il Coronavirus non lo ha nemmeno toccato. #Neymar - zazoomblog : Psg Neymar positivo al Coronavirus: è in isolamento - #Neymar #positivo #Coronavirus: - codeghino10 : RT @SkyTG24: Neymar positivo dopo le vacanze a Ibiza: ora è in isolamento -