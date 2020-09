Navalnyj avvelenato con il Novichok, la stessa sostanza utilizzata contro l’ex spia russa Skripal (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Germania ha ufficialmente comunicato all’ambasciatore russo a Berlino il risultato dei test effettuati su Aleksej Navalnyj, attivista e oppositore di Vladimir Putin. La sostanza utilizzata è il Novichok, la stessa già usata in passato nei confronti dell’ex spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia, avvelenati a Salisbury nel marzo del 2018. Ora si chiede, nuovamente, al governo russo di aprire un’indagine per fare luce su questa ennesima vicenda. LEGGI ANCHE > La Russia non aprirà un’inchiesta sull’avvelenamento di Aleksej Navalnyj Fin dall’inizio, con il suo trasferimento in Germania all’ospedale Charité di Berlino, si era parlato di ... Leggi su giornalettismo

