Migranti, Conte dopo il vertice con Musumeci: «In 48 ore svuotiamo l’hotspot di Lampedusa» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alla fine il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha ottenuto parte di quel che chiedeva dal vertice che ha avuto luogo a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte sulla questione Migranti. Come ha confermato Conte dopo l’incontro, tra giovedì e venerdì arriveranno due navi di «grandi dimensioni» per «svuotare Lampedusa». Inoltre, il premier ha confermato la disponibilità del governo a «rafforzare la sorveglianza sanitaria dei Migranti per garantire la massima sicurezza della popolazione», senza fornire ulteriori dettagli. I dubbi di Musumeci Poche ore prima del vertice, Musumeci aveva espresso tutte le sue ... Leggi su open.online

