Man United, UFFICIALE van de Beek: l’olandese firma un quinquennale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mancava solo l’ufficialità, ora c’è anche quella: Donny van de Beek è un nuovo calciatore del Manchester United. Il centrocampista olandese ha firmato un quinquennale con i Red Devils. “Non posso spiegare quanto sia incredibile l’opportunità di unirmi a un club con una storia così grande – racconta Van de Beek al sito UFFICIALE dello United -. Vorrei ringraziare tutti all’Ajax, sono cresciuto lì e avrò sempre un legame speciale con il club. Ora sono pronto per fare il prossimo passo nella mia carriera e competere ai più alti livelli. Tutti mi hanno detto quanto è speciale l’atmosfera di Old Trafford e non vedo l’ora di provarla, una volta che sarà ... Leggi su calcioweb.eu

