Lukashenko in guerra con la Chiesa

Roberto Fabbri L'arcivescovo di Minsk respinto al confine polacco. "Sta coi ribelli" Il capo della Chiesa cattolica in Bielorussia è l'ultima vittima della paranoia di Aleksandr Lukashenko. Mentre la polizia del dittatore continua a dare il peggio di sé picchiando studenti e professori universitari che protestano contro la truffa elettorale che lo ha confermato alla presidenza lo scorso 9 agosto, ieri l'auto ufficiale con a bordo monsignor Tadeusz Kondrusiewicz, che stava rientrando in patria dopo una visita al santuario della Madonna di Czestochowa in Polonia, è stata fermata al posto di frontiera di Kuznitsa Belostokskaja: qui le guardie bielorusse gli hanno impedito di proseguire verso la vicina città di Hrodno e successivamente verso la capitale Minsk, obbligandolo a ritornarsene in Polonia. L'autista ha dovuto ...

