Los Angeles: uomo con zaino jet sfiora due aerei di linea (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un uomo a bordo di un cosiddetto jetpack, l’ormai celeberrimo zaino jet, ha sfiorato nella giornata di domenica almeno due aerei di linea sui cieli di Los Angeles. L’uomo, non ancora identificato, si sarebbe spinto fino ad un’altitudine di 3.000 piedi, circa 915 metri. Stando a quanto riporta Sky News, l’uomo jet sarebbe passato a meno di 300 metri dagli aerei, spingendo l’FBI ad aprire un’inchiesta. Due piloti, rispettivamente delle compagnie JetBlue e American Airlines hanno segnalato alla torre di controllo di aver avvistato l’uomo jet e i media USA hanno pubblicato le registrazioni proprio di queste comunicazioni."Torre (qui) American 1997. Abbiamo appena passato un tipo ... Leggi su blogo

“Torre di controllo, qui è American 1997, abbiamo appena superato un ragazzo in jet pack”. Così il pilota di un volo American Airlines si è rivolto alla torre di controllo dell’aeroporto di Los Angele ...

Non convince gli esperti di aviazione americani l'avvistamento di un uomo volante ad alta quota munito di zaino-jet ('jet pack') fatto dai piloti di due aerei di linea domenica scorsa sui cieli di Los ...

"Torre di controllo, qui è American 1997, abbiamo appena superato un ragazzo in jet pack". Così il pilota di un volo American Airlines si è rivolto alla torre di controllo dell'aeroporto di Los Angele ...