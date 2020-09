I migranti bloccati in Bosnia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fonte foto: Biloslavo 1Sezione: Cronache Fausto Biloslavo Sono afghani, pachistani o del Bangladesh. Il viaggio lo chiamano "il gioco". Il flusso è aumentato dopo la quarantena. Le proteste in piazza dei Bosniaci Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 1 Altri 80 “turisti per sempre” sbarcati in Salento (dove sarò domani), ma per il #governoclandestino è… - LegaSalvini : OTTANTA MIGRANTI SBARCANO A TORRE MOZZA, SCAFISTI IN FUGA BLOCCATI DA TURISTI E MILITARE FUORI SERVIZIO - fawkes9_guy : RT @francescatotolo: Due migranti sono riusciti ad imbarcarsi sul traghetto di linea che da #Lampedusa porta a #PortoEmpedocle. Chissà che… - GastoneMappini : RT @francescatotolo: Due migranti sono riusciti ad imbarcarsi sul traghetto di linea che da #Lampedusa porta a #PortoEmpedocle. Chissà che… - D8e3b8 : RT @francescatotolo: Due migranti sono riusciti ad imbarcarsi sul traghetto di linea che da #Lampedusa porta a #PortoEmpedocle. Chissà che… -